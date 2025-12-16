Yangon tüpü füzeye dönüştü, market birbirine girdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da bir maket çalışanının kazara düşürdüğü yangın tüpünün bir anda boşalmasıyla birlikte marketin içi savaş alanına dönerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Market çalışanı bir paleti istiflediği sırada kazara yangın tüpünü yere düşürdü.
Yere düşen yangın tüpü bir anda boşaldı.
Çalışan ise panikle kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Marketin içerisi adeta toz duman olurken, o ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol