Yangon tüpü füzeye dönüştü, market birbirine girdi

Güncelleme:

İstanbul'da bir maket çalışanının kazara düşürdüğü yangın tüpünün bir anda boşalmasıyla birlikte marketin içi savaş alanına dönerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Market çalışanı bir paleti istiflediği sırada kazara yangın tüpünü yere düşürdü.

Yere düşen yangın tüpü bir anda boşaldı.

Çalışan ise panikle kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Marketin içerisi adeta toz duman olurken, o ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

