  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yanında çalışan çocuklara istismar eden sapığın cezası belli oldu!

Yanında çalışan çocuklara istismar eden sapığın cezası belli oldu!

Yanında çalışan çocuklara istismar eden sapığın cezası belli oldu!
Güncelleme:

Ankara'da 15 yaşından küçük H.B. ve 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan sapığa 75 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip V. hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü iddia etti. Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip V. hakkında, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık V. hakkında, 3 çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

 75 YIL HAPİS CEZASI
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mağdur avukatları ise istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti. Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip V.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.

Etiketler cinsel istismar sapık ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT için gün sayılıyor: İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları
Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler
WhatsApp'tan devrim niteliğinde yenilik! Topluluklar özelliğiyle neler değişecek?
Kripto para yatırımcılarına 1 kötü haber, 2 analiz
Kontrolden çıkan 23 tonluk roket dünyaya düştü!
TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu
Piyasalar alev alev! Altın kritik seviyeyi aştı
21 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısı bir gün bile hapis yatmadı
Bergüzar Korel doğum görüntülerini paylaştı
Hülya Avşar'dan Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesine olay yorum