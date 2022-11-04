Yanında çalışan çocuklara istismar eden sapığın cezası belli oldu!

Ankara'da 15 yaşından küçük H.B. ve 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan sapığa 75 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip V. hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü iddia etti. Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip V. hakkında, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık V. hakkında, 3 çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

75 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mağdur avukatları ise istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti. Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip V.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.