Yanında çalışan kızı taciz etmişti: Cezası belli oldu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yanında çalışan A.Ö.'yü (16) taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan pastanecinin cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu Adnan C. tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi C.'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan C., Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan C., elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. C., verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.