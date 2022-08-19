Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada!

İstanbul'da bir iş yerine çocuklarıyla giren bir kadının yanındaki çocuklara hırsızlık yaptırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Esenler’de tekstil atölyesine iki çocukla birlikte gelen kadın, çocuklardan birine eliyle işaret yaparak tezgahtaki telefonu gösterdi. Telefonu tişörtünün içine saklayan çocuk kadınla birlikte uzaklaştı. Kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay geçtiğimiz gün Esenler Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ahmet Turan Şahin makine başında çalışırken, iki çocukla içeri giren bir kadın çocuklardan birine tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu gösterdi. Tezgah üzerindeki cep telefonunu aldıktan sonra, tişörtünün içine saklayan çocuk, kadınla birlikte hızla atölyeden çıktı. Atölye sahibi cep telefonunu bulamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahbi Ahmet Turan Şahin, “Telefonumu bulamayınca komşu esnaf arkadaşın telefonundan arama yaptım. Telefonum birkaç kez çaldı fakat, kapandı. Telefonun çalınmış olabileceğini düşündüm, polise haber verdim. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadının 2 çocukla birlikte içeri girdiği, telefonu görünce çocuğa el işareti yaptığı görülüyor. Kadın perdeliyor çocuk telefonu alıyor. Ben maddi kaybımdan ziyade, kadının yanındaki 2 çocuğa üzüldüm. Devlet korumasına alınıp, rehabilite edilip, topluma faydalı birey olarak yetiştirilmeleri gerek” diye konuştu.