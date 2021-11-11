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Yankesici iş üstünde kameralara yakalandı

İstanbul'da yankesicinin hedefi olan İran uyruklu şahsın para dolu çantası çalındı. İçerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan çantayı çalan şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. 8 Kasım'da saat 14.00 sıralarında bir kafede oturan İran uyruklu M.A. yankesicilerin hedefi oldu. Uygun zamanda harekete geçen yan kesici sandalye üzerindeki içerisinde 20 bin dolar (198 bin 500 lira) ve bin 900 lira olan çantayı çaldı. Kaşla göz arasında çantayı alan şahıs, oradan uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen S.D. olaydan bir gün sonra Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Etiketler kapkaç yankesici video suç üstü hırsız şişli
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