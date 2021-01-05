Yanlış ilaç yüzünden hayatı karardı! Çilem'in yardım çığlığı

Samsun'da antibiyotiğe alerjisi olan Çilem Kelleci, acil serviste verilen serumun ardından yüzü tanınmaz hale gelen Çilem Kelleci, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Gözlerini kaybetmemek için kendisine yardım edilmesi için çağrı yapan 31 yaşındaki genç kadının dramı İngiliz Daily Mail ve The Sun'un manşetine çıktı.

Yanlış ilaç kullanımı yüzünden çok ciddi hayati tehlike altında olan Samsun’lu Çilem Kelleci’nin yardım çığlığı İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. Genç kadının yaşadıkları İngiltere'de çok okunan Daily Mail ve The Sun gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

İngiliz The Sun gazetesi: Genç kadının cildi dökülmeye başladı ve kör olmak üzere

İngiliz The Sun gazetesi, Çilem'in başına gelen talihsiz olayı ‘Antibiyotiklere karşı dehşet verici alerjik reaksiyonun ardından genç kadının cildi dökülmeye başladı ve kör olmak üzere’ diyerek duyurdu.

Söz konusu haberde Çilem'in ‘31 yaşındayım, karanlığa mahkûm olmak istemiyorum’ sözlerine de yer verildi.



Olayın ardından geçen 10 ayın genç kadın için kâbus gibi geçtiğini yazan Daily Mail gazetesi ise, Çilem'in tedavi olmadan geçirdiği her günün görme yetisini geri kazanması için geri dönülmez bir noktaya götürdüğünün altını çizdi.

Haberde, Çilem ve ailesinin hastaneyi dava etmeyi düşündüğü, ancak dava sonucunu bekleyecek kadar zamanları olmadığı için zor durumda kaldıkları da yer aldı.

Çilem'in gözünü kaybetmeden tedavi olması gerektiğini vurgulayan anne Türkan Kelleci, ‘Kızımın sağlığı için 10 aydır uğraşıyoruz. Kızımın gözlerini kaybetme durumu var. Devletimizden ve halkımızdan yardım istiyoruz. Bir insanın canından bu kadar kolay vazgeçilmiyor. Yardım çığlığımızı duysunlar" demişti.

İngiliz Daily Mail ve The Sun gazetelerinin yanı sıra, Arabnews ve Daily Podium siteleri de Çilem Kelleci'nin yaşadıklarını haberleştirdi.