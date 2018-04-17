Yaptığı alışveriş evliliğine mal oldu !

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan ve boşanmaya konu olan olaylar şöyle yaşandı; Şükrü K ve eşi Sabriye K. arasında maddi nedenlerden dolayı şiddetli tartışmalar yaşandı. Şükrü K. bunun üzerine eşine boşanma davası açtı.

GEREKSİZ HARCAMALAR HACİZ GETİRDİ

Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre; davacı koca, evlilikleri süresince eşini birçok kez uyarmasına rağmen gereksiz harcamalar yaptığı nedeniyle evlerine birden fazla kez icra geldiğini öne sürdü. Bu olaylardan sonra eşinin sürekli olarak "Seni terk edeceğim nasıl insansın eve para getirmiyorsun" şeklinde sözler söylemeye başladığını belirten Şükrü K., kendisinin şehir dışında olduğu bir zaman eşinin tüm eşyaları ve çocukları alarak evi terk ettiğini ileri sürdü.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ İSTİYOR

Eşinin kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin sarsıldığını öne süren Şükrü K. boşanmalarına karar verilerek çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini talep etti.