Yaralı kediyi eve götürüyordu... Kahreden olay !

Bolu'nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden polis aracının çarptığı Ömer Faruk Yıldırım'ın (13) beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.







Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Anne Sevgi Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.







OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAVRU KEDİYİ EVE GÖTÜRÜYORMUŞ

Bu arada Ömer Faruk Akyıldırım ve annesinin otomobilin çarptığı bir yavru kediyi alıp evlerine götürdükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, polis aracının otomobili takip sırasında anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.