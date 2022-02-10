  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yarasını unuttu, sedyede kız arkadaşına küfürler yağdırdı

Yarasını unuttu, sedyede kız arkadaşına küfürler yağdırdı

Yarasını unuttu, sedyede kız arkadaşına küfürler yağdırdı

Aksaray’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp motosikletle kaçarken yaralanan genç hastaneye sedye ile kaldırılırken yarasını unutup arayan kız arkadaşına küfürler yağdırdı.

Olay, Nakkaş Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle seyreden 2 genci gören polis ekipleri durumdan şüphelenerek ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşı kaçmaya başladı. Gençlerin kaçması üzerine polis ekipleri motosikleti uzaktan takibe aldı. Bir süre sonra E-90 karayoluna çıkan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Asuman Dereli (45) yönetimindeki 68 EA 028 plakalı otomobile çarptı. Kazada motordan düşen sürücü Burhan Arda A. (17) ve arkasında yolcu olarak bulunan Sami Kerim K. (15) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Bir süre sonra gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından 2 yaralı genç sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada sedye üzerinde taşınırken kız arkadaşı tarafından telefonla aranan yaralı genç sürücü telefonu açarak kız arkadaşına küfürler yağdırdı. Ehliyeti olmayan sürücüye tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavileri süren gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler yaralı seyde kız arkadaş küfür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Profesörden Erdoğan'a TURKOVAC çağrısı: ''Bu cinayete ortak olmayın''
Zam tablosu belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?
Türkiye'de bir ''canavar'' bulundu! Literatüre girdi
Benzin ve motorine gece yarısı gizli zam!
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti
Ömrünüzü 13 yıl uzatabilecek ''küçük sır'' açıklandı
Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu
Kulislerden sızan iddia: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyecek
Bombayı Fatih Altaylı patlattı: ''Kazığın gireceği 10 yıl önce belliydi''
Kedilerin her yere sığabileceğini kanıtlayan kareler...