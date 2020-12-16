Yargıtay Ceren Özdemir'in katili için kararı verdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

Ceren Özdemir kimdir ?

1997 Ordu doğumlu Ceren Özdemir, 20 yaşında hayatını kaybetti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Sadece yakın geçmişte Emine Bulut, Şule Çet cinayetleriyle yeniden gündeme gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan kadın cinayetlerinin bir diğer örneği olan Ceren Özdemir'in katili, yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti.

Antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren Özgür A.'nın bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.

Kızıyla cinayetten bir önceki sabah görüştüklerini dile getiren Özdemir, "Sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle." değerlendirmesini yaptı.

Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 2'nci sınıf öğrencisi Özdemir'in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.Akrabası Güler Şanlı, "Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş" dedi.

Ordu Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, katilin 12 suçtan sabıkası bulunan firari bir isim olduğunu söyledi.

Ceren Özdemir, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.