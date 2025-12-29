Yargıtay, Narin cinayeti davasında kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu Narin cinayeti davasında itirafçı Nevzat B. hakkındaki karar bozularak, ''öldürmeye yardım etmek suçundan'' yargılanmasına karar verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin G.'nin 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim G. ile komşuları Nevzat B.'nin de bulunduğu 12 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.



İddianamenin kabulüyle başlayan dava sonucunda 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim G.'ye ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat B.'ye ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.



Yargıtay, Narin G. cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat B. hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

İHA