Yarı çıplak üst araması skandalına soruşturma başlatıldı!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde motosikletli polis ekiplerinin 2 kişiyi durdurarak yaptığı üst araması sırasında yaşanan 'kötü muamele' iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medyaya yansıyan ve bir vatandaşın iç çamaşırına kadar soyunduğunun görüldüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Mersin'de motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği şüpheli durdurma ve üst araması işlemi, sosyal medyaya yansıyan tartışmalı görüntülerin ardından adli makamlara taşındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayda vatandaşlara yönelik 'kötü muamele' uygulandığı iddiaları üzerine görevli polis memurları hakkında resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde meydana gelen asayiş uygulamasında, emniyet birimlerinin ve savcılığın raporlarına yansıyan detaylar şu şekilde kaydedildi: Bölgede devriye görevi yürüten motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak rutin üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istedi. Arama işlemi esnasında sivil vatandaşlarla emniyet personeli arasında tartışma çıktı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, üst araması yapılan vatandaşlardan birinin duruma tepki göstererek iç çamaşırına kadar soyunduğu ve polis memurlarıyla sözlü münakaşaya girdiği görüldü. Kamuoyunda tepkilere ve farklı yorumlara neden olan video kayıtlarının ihbar kabul edilmesiyle birlikte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, orantısız güç ve 'kötü muamele' iddialarını aydınlatmak amacıyla polisler hakkında idari ve adli soruşturma başlattı. DHA