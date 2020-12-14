Yarına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm!

Yarın İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı uyarı yayınlandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

YURTTA HAVA DURUMU

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MERSİN'DE AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANTALYA'DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa),bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına (70 - 100 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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