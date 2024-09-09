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Yasa dışı bahis sitelerinde Engin Polat kampanyası rezaleti

Yasa dışı bahis sitelerinde Engin Polat kampanyası rezaleti
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Dilan Polat'ın 9 ile Engin Polat'ın 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bir yasa dışı bahis şirketi "Geçmiş Olsun Engin Polat" promosyonu yaptığını duyurdu.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış soruşturma kapsamında Polat çifti dahil olmak üzere 28 kişi tutuklanmıştı.

Ancak Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte tüm tutuklular tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

Türkiye bu tahliyeleri tartışırken bir yasa dışı bahis sitesinin gönderdiği "kampanya" SMS'i dikkat çekti.

Yasa dışı bahis konusu böylesine gündemdeyken bir yasa dışı bahis şirketi "Geçmiş Olsun Engin Polat" promosyonu yaptığını duyurdu.

"Oltalama" denen dolandırıcılık yönteminin de olabileceği söylenen mesajlar görenlere pes dedirtti.

Dilan Polat'ın 9 ile Engin Polat'ın 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bir yasa dışı bahis şirketi "Geçmiş Olsun Engin Polat" promosyonu yaptığını duyurdu.

Etiketler Engin Polat dilan polat bahis sitesi kumar sitesi yasa dışı bahis sitesi Yasa dışı bahis
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