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  4. 27 Mayıs 2020 19:50

Yasağa rağmen bayram ziyaretine gitti, Koronavirüse yakalandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen bayram ziyaretine gitti. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan kişide koronavirüs tespit edildi. Hastanın temas ettiği 13 kişi karantinaya alındı.

Yasağa rağmen bayram ziyaretine gitti, Koronavirüse yakalandı
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Olay, Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Hastanın temas ettiği 13 kişide de koronavirüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. 

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