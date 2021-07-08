Yasak aşk cinayetinde şoke eden detaylar

Eskişehir'de eşinin sevgilisini ve babasını bıçaklayan ve birinin ölümüne neden olan şahsın savunması pes dedirtti.

Eskişehir'de eşinin sevgilisini ve babasını bıçaklayan ve birinin ölümüne neden olan kızgın koca savunmasında, "Ölmeden önce gün hastanede yattı belki koronavirüsten ölmüştür" dedi. Kızgın koca, bu konunun araştırılmasını talep etti.

Eskişehir'de eşiyle ilişkisi ortaya çıkan Ali G.'ü yaralayan, babası Selami G.'ü ise öldüren Ali B.'in yaptığı savunmada "Korona olduğunu duymuştum belki bıçıkladığım için değil koronadan ölmüştür" dedi

B., "Adam, hastanede 3 gün yoğun bakımda, 2 gün de serviste kalmış. Ben korona olduğunu duymuştum, belki de koronadan öldü, araştırılmasını istiyorum." diye konuştu.

İlk savunmasında şoke etti

Eskişehir’de sokakta tartıştığı baba ile oğlunu bıçakla yaralayan ve babanın ölümüne sebep olarak “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali B. ilk kez hâkim karşısına çıktı.



Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ali B. ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Selami G. ve oğlu Ali G.’ü bıçaklayan sanık Ali B. hakkında hazırlanan iddianamede “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İlk kez hâkim karşısına çıkan B., olay günü ve öncesinde yaşananları anlattı.

“Eşimle Ali G.’ün ilişkisi varmış”

Duruşmadaki ilk savunmasında eşiyle Ali G.’ün ilişkisi olduğunu anlatan sanık Ali B., “Eşimin gönül ilişkisi varmış. Eşimi tehdit etmiş. İnternete fotoğraflarını koyarım demiş. Eşine gösteririm demiş. Bizim evimizin altında marketleri vardı. Benim haberim yoktu. 20 yıllık evliyim. Eşime sonsuz güvenim vardı. Bir gün kapıda eşime hakaret ettiklerini duydum, olayı orada anladım. Aklıma şüphe düştü. Ertesi günü eşime bir mesaj geldi. Önce eşim mesajda ‘her şeyini sattı savdı, ya benim fotoğraflarımı versin ya da beni alsın götürsün’ demiş. İçime bir şüphe düşünce ayrıntısına kadar araştırdım. Numarayı aradığımda çıkan kişi ‘senin eşinin Ali G. ile ilişkisi var. Eşin beni aracı kullanıp Ali'ye mesajları iletmemi istedi’ dedi. Eşimi aradım ve Ali G. ile ilişkisinin olduğunu söyledim, telefonu yüzüme kapattı. Hemen sonra intihar girişiminde bulundu ve bana mesaj attı helallik istedi, yanlış yaptığını söyledi. Yine de eve ambulans yolladım, eşimin hayatını kurtardım. ‘Gece gündüz çalışan bana neden yaptın’ dedim, ‘bir hataydı, iki kez oldu’ dedi. Elimi dahi kaldırmadım. Sakin sakin dinledim. ‘Pişmanım’ dedi” şeklinde konuştu.

“Eşime nikâh yüzüğü ve küpelerini tehditle sattırmış”

Ali G.’ün, eşiyle iki kez birlikte olduğunu ve eşine ziynet eşyalarını zorla sattırdığını söyleyen B., “Ali G.'ü aradım, 'Eşimle bir ilişkin varmış, doğru mu?' dedim, bana ukala bir şekilde 'Oldu bir kere' dedi. Sonra eşimin nikâh yüzüğünün, küpelerinin olmadığını fark ettim. Adam eşime tehditle bunları sattırmış. Ali’ye 'Bir fotoğraf falan var mı?' diye sordum. Eşimin fotoğraflarını bana attı, kabul etti ilişkiyi. Sabah boşanmak için karar verdim. Eşim yalvardı, 'Kimsesizim, kendimi öldürürüm' dedi. Çocuklarımı düşünüp boşanmadım. Bir süre sonra eşimi hamama gönderdim, tekrar nikâh yüzüğü aldım ve eşimi affettim” ifadelerini kullandı.

“Eşim bana son kez Ali ile görüşeyim öyle gideyim dedi”

Olay günü eşini intiharın eşiğinden döndürdüğünü ve eşinin Ali G. ile görüşmek istediğini belirten B., “Ben Ali G.'ün adresini karısından aldım. Olay gününün bir gün öncesi eşim Afyon'daki bir akrabası üzerinden Ali’ye mesaj atmış. 'Neden buna ulaşmaya çalışıyorsun' diye tartıştım. Olay günü eşim beni aradı ve 'Ben intihar ediyorum, hakkını helal et' dedi. Ben eşimi çarşıda yakaladım. Eve geri gittik. Ali’nin eşi bana hakaret etti, eşimle yaşamamı kınadı. Eşime, 'Boşanalım ve seni Afyon’a yollayayım' dedim. Eşim bana 'Son kez Ali ile görüşeyim, öyle gideyim' dedi. Ben de 'Neden?' dediğimde, bana 'Sen beni boşayacaksın, namusum ortada kalacak, bana verdiği sözleri var, Ali ile bu yüzden görüşeceğim' dedi” diye konuştu.

“Belki de koronadan öldü”

Ali G.’ün kendisini arayarak yanına çağırdığını ve gittiğinde kavga çıktığını dile getiren sanık Ali B., “Ali de bana telefonda 'Gel kozlarımızı paylaşalım' dedi. Adliyeye gittikten sonra olay yerine geldim. Eşim bana Ali’yi gösterdi. Telefonla konuşuyordu. Birden kaş göz yaptı ve babası geldi. Saldırdılar. 10 dakika yumruklaştık. Ölen şahıs boğazımı sıkıyordu. Ali de elini beline attı. Silah çıkaracak diye düşündüm. Bıçağı havayı kaldırdım 'Beni bırakın' dedim. Ben geriye çekildiğimde ikisinin de bıçaklandığını gördüm. Bıçaklamışım. Polisi ve ambulansı aradım. Adam hastanede 3 gün yoğun bakımda, 2 gün de serviste kalmış. Ben korona olduğunu duymuştum, belki de koronadan öldü, araştırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali B.’in tutukluluğunun devamına hükmederek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Neler olmuştu

Olay, 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami G. ve oğlu Ali G., yolda karşılaştıkları Ali B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B., üzerinde taşıdığı bıçakla baba G.'ü göğsünden, oğlu Ali G.'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selami G., tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralı oğlu Ali G.'ün ise tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali B. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.