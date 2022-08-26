Yasak aşk kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesine çay toplamaya gelen Gürcistan uyruklu Shakro A., yasak aşk iddiasıyla tartıştığı eşini ve arkadaşını öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı silahla intihar etti.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kale Mahallesi'nde, kan donduran bir olay meydana geldi. Çay hasadı için Gürcistan'dan ilçeye gelen Shakro A., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita E. ve arkadaşı Khvıcha O. ile evde tartıştı.

BIÇAK VE SİLAHLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Shakro A., bıçakla eşine saldırıp, arkadaşı Khvıcha O.'ye de tabancayla ateş etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

A., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita E. ve Khvıcha O.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Shakro A., burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA