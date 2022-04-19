Yasak aşk vahşetinde sanığa haksız tahrik indirimi

İstanbul Esenyurt'ta karısı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusunu öldürüp, cesedini parçalara ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Alparslan A.'ya, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.

Esenyurt'ta karısı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman A.'yı (48) öldürülüp, cesedini parçalara ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Alparslan A.'ya, haksız tahrik indirimi uygulandı. A. 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Davanın diğer sanığı Nubar A. hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan A. ve Nubar A. getirildi. Duruşmada savunma yapan Alparslan A., olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. A., maktül Süleyman A.'nın kendisini 1.5 yıl kandırdığını ileri sürerek, "Sizin burada gördüğünüz madalyonun görünen yüzü. Ben Süleyman A. ile olay gününden önce Tekirdağ'a arsa bakmaya gitmiştim. İstesem orada öldürürdüm. Neden gelip evimin içinde öldüreyim. Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa, namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADIĞI İÇİN EVE ÇAĞIRDIM"

Süleyman A. ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen sanık Nubar A. ise, "Alparslan'ın tehdidi üzerine Süleyman'ı eve çağırdım. Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp, Süleyman'ı eve çağırttırdı. Ben bunu yapacağını bilemezdim. İki senedir ben de mağdurum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar" dedi. Kimseyi kandırmadığını söyleyen Nubar A., maktül Süleyman A. ile eşi Alparslan'ın arkadaş olduğunu, bu nedenle öldürebileceğini düşünmediğini öne sürdü. A. "Beni alt komşuma gönderdi ve bu eylemi gerçekleştirdi. Ertesi gün beni ölümle tehdit etti. Bir insanı o şekle getiren insan, beni de o hale getirebilirdi. Sizden sadece beraatımı talep ediyorum" dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alparslan A. için haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Nubar A. ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

DHA