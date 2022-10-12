Yasak aşkı ifşa etmiş! Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor

Erzurum'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Dilara K.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. İddiaya göre genç kız, evli müdürü A.K. ile Çağla E.'nin yasak aşkını belgeleyen fotoğraflarını A.K.'nin karısına gönderdi. Çağla E.'nin telefonla tehdit ettiği Dilara'nın, inşaat halindeki 12 katlı binaya çıkarak intihar ettiği öne sürüldü.

Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 20 yaşındaki Dilara K., 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra işyerinden ayrıldı. Daha sonra K., 9 Ekim tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı. Geç saat olmasına rağmen eve dönmeyen kızları için endişelenen aile, kızlarının telefonunu defalarca aradı.

CESEDİ İNŞAATTA BULUNDU

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaat halinde ki binanın üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Dilara K. olduğu belirlenen genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkettiği 2'si kadın 4 şüpheliden Çağla Fatmanur E., tehdit ve şantaj suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Ş.C., B.Ö. ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDIĞI İÇİN TEHDİT EDİLMİŞ

Mahkemede tutuklanan Çağla Fatmanur E.'nin, Dilara K.'ü tehdit ettiği öğrenildi. İddiaya göre Dilara K.'ün ayrıldığı hamburgercinin sorumlu müdürü evli olan A.K. (31) ile Çağla Fatmanur E. (23) arasında ilişki olduğu belirlendi. Yaklaşık iki ay önce Çağla Fatmanur E. ile bir mekanda oturan A.K'nin fotoğrafı eşine gönderildi. A.K. ile Çağla Fatmanur E. fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara K.'le tartıştı. Yaşananlar üzerine Dilara K., işyerinden ayrıldı. Olay günü Ş.C. ile Dilara K.'nin kaldığı eski işyerinden arkadaşının evine giden Çağla Fatmanur E., kapının önünde bir süre tartıştı. Dilara'nın yanından ayrılan Çağla Fatmanur E.'nin telefonla arayarak tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara, ağlayarak merkez Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp intihar etti.