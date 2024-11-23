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Yasak aşkta kanlı son: Çekiçle öldürülmüşler

Yasak aşkta kanlı son: Çekiçle öldürülmüşler
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Niğde'nin Bor ilçesinde kiralık dairede ölü bulunan R.Ö. ile sevgilisi olduğu iddia edilen H.Y.'nin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. İkisinin de evli olduğu öğrenilirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

Bor ilçesinde oto tamircisi R.Ö.'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Ö.'nün bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede R.Ö. ile sevgilisi olduğu iddia edilen H.Y.’ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Ö. ile Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde kiralık dairede ölü bulunan R.Ö. ile sevgilisi olduğu iddia edilen H.Y.'nin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. İkisinin de evli olduğu öğrenilirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Ö.’nün evli ve 3 çocuk babası, Y.’nin de evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Y. ile Ö.’nün çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

R.Ö.'nün cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili H.Y.'nin kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler niğde kiralık daire
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