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  4. 05 Ekim 2020 00:08

Yasak bölgede İHA uçuran ABD'li gözaltına alındı!

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz İHA uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.

Yasak bölgede İHA uçuran ABD'li gözaltına alındı!
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Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz İHA uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada İHA'nın ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada İHA uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi. 

Şüphelinin işlemleri sürüyor.
 
 
 

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