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  4. 09 Nisan 2020 09:48

Yaşlı adam tuvalette ölü bulundu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde belediyeye ait halk tuvaletinde 76 yaşındaki Hamdullah Çamlıbel'in cansız bedeni bulundu. Yaşlı adama koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

Yaşlı adam tuvalette ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sularında mesaiye başlayan Çınarcık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan halk tuvaletine temizlik amacıyla gitti. Tuvalete giren ekipler bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hamdullah Çamlıbel adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Yaşlı adamda Covid-19 olup olmadığı ve kesin ölüm sebebi ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek.

İHA

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yalova , tuvalet
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