Yaşlı adama evinde dehşeti yaşattılar !

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Ç’ye (85) ait evin kapısını çalan hırsızlar, yaşlı adamın kapıyı açması üzerine eve zorla girerek cebindeki 500 lirasını gasp ettiler. Ardından araçla kaçmaya çalıştıkları sırada emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilen N.G. (26), H.G. (18), S.Ç. (14), A.S. (23) ve K.K. (33) hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesince "birden fazla kişiyle konutta gasp" suçundan dava açıldı.



Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkları ayrı ayrı 8’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.