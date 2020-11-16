Yaşlı adamı tekme tokat dövüp, görüntülerini çektiler

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde kamera arkasındaki kadınların da yaşlı adama şiddet uygulayan gençlere "Vur vur" diye tempo tutması dikkat çekti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler sonrası Burdur Valiliği bir açıklama yaptı ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.