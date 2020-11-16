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  4. 16 Kasım 2020 17:12

Yaşlı adamı tekme tokat dövüp, görüntülerini çektiler

Burdur'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir grup genç, yaşlı adamı darp edip görüntülerini çekti. O sırada kadınların ''vur vur'' diye tempo tuttuğu duyuldu.

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Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde kamera arkasındaki kadınların da yaşlı adama şiddet uygulayan gençlere "Vur vur" diye tempo tutması dikkat çekti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler sonrası Burdur Valiliği bir açıklama yaptı ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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