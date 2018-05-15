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  4. 15 Mayıs 2018 16:36

Yaşlı adamın arkasındaki manzara kan dondurdu

Edirne'de eşinin başına keserle vurarak öldüren 81 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Yaşlı adamın arkasındaki manzara kan dondurdu
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Çığlık seslerini duyan polisi aradı! 81 yaşındaki adamın arkasındaki manzara kan dondurdu
Edirne'de, eşini, başına keserle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan İsmail Ö. (81)  eşi Kıymet Ö'nün  (81) başına henüz bilinmeyen bir nedenle keserle vurdu.

Çığlık sesleri üzerine çevredekiler tarafından eve çağrılan polis,  Kıymet Ö'yü yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Kıymet Ö'nün cenazesi devlet hastanesi  morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İsmail Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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