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  4. 28 Ocak 2019 15:22

Yaşlı bakım merkezinde korkunç iddia ! 22 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kaspamında 22 kişi gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor.

Yaşlı bakım merkezinde korkunç iddia ! 22 kişi gözaltına alındı
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Iğdır kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek çalışanların, hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu. Bu kişilerin dilekçesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası savcılık tarafından, 28 kişi için gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde merkeze operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor. Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

DHA

hasta , yaşlı bakım merkezi , ığdır
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