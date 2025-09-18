  1. Anasayfa
Yaşlı çift evlerinde katledildi; cinayet şüphelisi tanıdık çıktı!

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda biri 62, diğeri 63 yaşındaki karı-koca hayatını kaybetti. Çiftin, yeğenleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti.

İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

KATİL ZANLISI YEĞEN YAKALANDI

Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. R.K. ve eşi E.K.'nin, yeğeni olan H.D. ile köydeki çam ağaçlarının yakılması konusunda tartıştığı ortaya çıktı.  Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şüpheli, evde bulunan tabancasıyla dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi. Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

 

İHA

