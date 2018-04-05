SON DAKİKA
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN !
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın !
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın !
Yeni bir sınır kapısı açılıyor ! İsmi belli oldu
Yeni bir sınır kapısı açılıyor ! İsmi belli oldu
Türkiye'den Yunan Bakan'a cevap: Akıldan yoksun
Türkiye'den Yunan Bakan'a cevap: Akıldan yoksun
İstanbul’da bugün için iş çıkışı alarmı ! Yollar kapatılıyor
İstanbul’da bugün için iş çıkışı alarmı ! Yollar kapatılıyor
UBER-Sarı taksi tartışması sürerken yerli UBER hizmete girdi
UBER-Sarı taksi tartışması sürerken yerli UBER hizmete girdi
Zaman Gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu
Zaman Gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu
Oluk oluk para akıyordu... Turistik adaya giriş yasağı
Oluk oluk para akıyordu... Turistik adaya giriş yasağı
Piyasalar alev alev ! Dolar tarihi rekorunu kırdı
Piyasalar alev alev ! Dolar tarihi rekorunu kırdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Nisan 2018 15:19

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşlı çift evlerinde de ölü bulundu.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Erdoğan, çocuğunu bırakmak için babası 71 yaşındaki Mustafa Erdoğan ile annesi Esme Erdoğan’ın oturduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca anahtarla eve giren İbrahim Erdoğan, babası ve annesini yatakta hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa ve Esme Erdoğan çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İHA

antalya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM