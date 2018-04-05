Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Erdoğan, çocuğunu bırakmak için babası 71 yaşındaki Mustafa Erdoğan ile annesi Esme Erdoğan’ın oturduğu Cumhuriyet Mahallesi’nde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca anahtarla eve giren İbrahim Erdoğan, babası ve annesini yatakta hareketsiz yatarken buldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa ve Esme Erdoğan çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.