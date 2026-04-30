  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu; damadı gözaltında!

Güncelleme:

Ardahan'da kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki bir kadının cansız bedeni evinin ahırında bulunurken, olayın ardından köyden kaçtığı tespit edilen damadı Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki M.Ö.'nün aranması için başlatılan çalışmalar, acı bir keşifle noktalandı.

Yakınlarının İhbarı Üzerine Arama Başlatıldı

60 yaşındaki M.Ö.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Taşlıdere köyüne jandarma ekipleri sevk edildi. Köy genelinde ve ev çevresinde yapılan titiz aramalar sonucunda, yaşlı kadının hareketsiz bedeni evine ait ahırda bulundu.

JASAT Devreye Girdi: Cinayet Şüphesi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde M.Ö.'nün baş bölgesinden ağır bir darbe aldığı tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok yönlü bir soruşturma başlattı. Elde edilen ipuçları, olayın bir cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Damat Erzurum’da Kıskıvrak Yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve köyden hızla uzaklaştığı belirlenen 43 yaşındaki G.S.'nin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.S.'nin, hayatını kaybeden M.Ö.'nün damadı olduğu öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan G.S., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, M.Ö.'nün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın nedenini ve detaylarını aydınlatmak üzere geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Elektrikli dünyasının yeni yıldızı SUV dünyasında dengeleri bozdu; menzili gücü olay oldu!
Elektrikli dünyasının yeni yıldızı SUV dünyasında dengeleri bozdu; menzili gücü olay oldu!
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
Bir ünlü isim daha eşiyle birlikte ''kaliteli yalnızlık arıyoruz'' deyip İstanbul'a veda etti...
Bir ünlü isim daha eşiyle birlikte ''kaliteli yalnızlık arıyoruz'' deyip İstanbul'a veda etti...
Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı!
Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı!
Chery'nin ezber bozacak yeni SUV'u TIGGO V ortaya çıktı.. SUV, MPV ve Pick-Up tek araç....
Chery'nin ezber bozacak yeni SUV'u TIGGO V ortaya çıktı.. SUV, MPV ve Pick-Up tek araç....
Survivor'dan diskalifiye Seren Ay'dan Murat Arkın ve Can Berkay hakkında olay iddialar
Survivor'dan diskalifiye Seren Ay'dan Murat Arkın ve Can Berkay hakkında olay iddialar
İslam Memiş'ten altın fiyatları için büyük fırtına uyarısı!
İslam Memiş'ten altın fiyatları için büyük fırtına uyarısı!
Etiketler ardahan Taşlıdere şüpheli ölüm kadın cinayeti jasat erzurum damat cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış geri geliyor: Hava durumu raporu açıklandı; kuvvetli sağanaklar yurdu esir alacak! Kış geri geliyor: Hava durumu raporu açıklandı; kuvvetli sağanaklar yurdu esir alacak! Erdoğan yetkisini ilk kez eksi yönde kullandı: İşsizlik Fonu'nda devletin katkı payı %50 azaltıldı! Erdoğan yetkisini ilk kez eksi yönde kullandı: İşsizlik Fonu'nda devletin katkı payı %50 azaltıldı! Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı! Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı! Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı! Canlı yayında çok konuşulacak mutlak butlan iddiası: ''Kılıçdaroğlu ve ekibi geri dönecek!'' Canlı yayında çok konuşulacak mutlak butlan iddiası: ''Kılıçdaroğlu ve ekibi geri dönecek!'' Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Ankara'da yol çalışmasında kemik parçaları ve kafatası bulundu! Ankara'da yol çalışmasında kemik parçaları ve kafatası bulundu! Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Adana'da sel felaketi: Sulara kapılan araçtan atlamışlardı... Acı haber geldi! Adana'da sel felaketi: Sulara kapılan araçtan atlamışlardı... Acı haber geldi! Ekranların güzel yüzü Ezgi Mola uğradığı zorbalığı ilk kez açıkladı Ekranların güzel yüzü Ezgi Mola uğradığı zorbalığı ilk kez açıkladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı