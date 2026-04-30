Yaşlı kadın evinde ölü bulundu; damadı gözaltında!

Ardahan'da kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki bir kadının cansız bedeni evinin ahırında bulunurken, olayın ardından köyden kaçtığı tespit edilen damadı Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki M.Ö.'nün aranması için başlatılan çalışmalar, acı bir keşifle noktalandı.

Yakınlarının İhbarı Üzerine Arama Başlatıldı

60 yaşındaki M.Ö.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Taşlıdere köyüne jandarma ekipleri sevk edildi. Köy genelinde ve ev çevresinde yapılan titiz aramalar sonucunda, yaşlı kadının hareketsiz bedeni evine ait ahırda bulundu.

JASAT Devreye Girdi: Cinayet Şüphesi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde M.Ö.'nün baş bölgesinden ağır bir darbe aldığı tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok yönlü bir soruşturma başlattı. Elde edilen ipuçları, olayın bir cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Damat Erzurum’da Kıskıvrak Yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve köyden hızla uzaklaştığı belirlenen 43 yaşındaki G.S.'nin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.S.'nin, hayatını kaybeden M.Ö.'nün damadı olduğu öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan G.S., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, M.Ö.'nün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın nedenini ve detaylarını aydınlatmak üzere geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

