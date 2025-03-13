Yaşlı kadın evine giren gaspçılar tarafından öldürüldü

Çorum'un Kargı ilçesinde evine giren gaspçılar tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kargı ilçesi Akkise köyünde meydana geldi. H.K. (76) teravih namazına giden eşi tarafından evde vücudu yanmış halde bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde hayatını kaybeden Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın ile evdeki bir miktar altının gasp edildiği, kadının bıçaklandıktan sonra evle birlikte ateşe verilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler olayı gerçekleştiren gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA