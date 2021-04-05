Yaşlı kadına gelin işkencesi! Mezarı açıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde vefat eden yaşlı kadının gelini tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Kadının mezarı açılarak incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan gelinin ifadesinde, ''Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu.'' dediği öğrenildi.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 24 gün önce vefat eden 88 yaşındaki F. A. isimli kadının ölümünden önce gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığı ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi üzerine vefat eden F. A.'nın mezarının incelenmek üzere açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen F.A. isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden F.A. isimli 88 yaşındaki kadının ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle F. A.'ya ait mezar 03.04.2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir."

'KENDİMİ TUTAMAYIP, KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUM OLDU'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan yaşlı kadına şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunulan F.A.'nın görüntülerini çektiği ileri sürülen gelini F.A.'nın (28) bir süre önce birlikte yaşadıkları evden ayrılıp, başka bir eve çıktığı öğrenildi.