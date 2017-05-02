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  1. 02 Mayıs 2017 18:47

Yaşlı kadına tecavüz edip öldürdü

Bolu'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlıya 36 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yaşlı kadına tecavüz edip öldürdü
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Bolu'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Hatice Uzunoğlu'na tecavüz ettikten sonra boğarak öldüren sanık Lütfi Mesut Çalışkan, 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl komşusu Hatice Uzunoğlu'nun (83) evine girerek önce tecavüz eden ve daha sonra boğarak öldüren 18 yaşındaki Lütfi Mesut Çalışkan'ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasında karar verildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Nitelikli cinsel saldırı", "Adam öldürme" ve "Konut dokunulmazlığı" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Lütfi Mesut Çalışkan, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tecavüz edildikten sonra öldürülen Hayriye Uzunoğlu'nun ailesinin de katıldığı mahkemede, cinsel saldırı suçunu kabul eden Mesut Çalışkan, "Yaptıklarımdan pişmanım ama Hatice Uzunoğlu'nu ben öldürmedim. Tek suçum en son orada olmak olmuştur" dedi.

Mesut Çalışkan'ın ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçların tamamını işlediğine kanaat getirerek Çalışkan'a 36 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkemede verilen kararın ardından Hatice Uzunoğlu'nun kızı Raziye Uzunoğlu adliye içinde sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içinde dışarı çıkarılan Uzunoğlu, diğer aile üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Adliye binası dışında gözyaşı döken Raziye Uzunoğlu, "idam çıkmadığına çok üzgünüm, idam istiyorum" dedi.

İHA

cinayet , hapis , tecavüz