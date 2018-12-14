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  4. 14 Aralık 2018 14:26

Yaşlı ve parası olanları seçmişler ! Pes dedirten olay

Kocaeli'nde gayrimenkul sahibi ve hesabında yüklü para bulunan yaşlı vatandaşlar hakkında sahte senetle icra takibi başlatan 7 kişi yakalandı.

Yaşlı ve parası olanları seçmişler ! Pes dedirten olay
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gayrimenkul sahibi ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişiler hakkında sahte senetlerle icra takibi başlatan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gayrimenkul sahibi ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişileri belirleyerek, sahte senetlerle icraya veren kişileri takibe aldı. İcra takibi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlaması ile Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



DHA

kocaeli , gebze , gayrimenkul , para
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