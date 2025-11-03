Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı

Mersin'de toplu taşıma araçlarında yaşlıları hedef alan yankesici, polis ekiplerinin titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. Şüpheli otobüste suçüstü yakalanırken, hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Mersin genelinde farklı gün ve güzergâhlarda yaşlı vatandaşların ceplerindeki paraların çalındığı yönündeki ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Polis, çalışmasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın otobüslerde özellikle yaşlıların yanına oturduğunu, mağdurlara sırtını dönerek ceplerindeki paraları fark ettirmeden aldığını ve parayı sırt kısmına özel bölmeli çantasına yerleştirdiğini tespit etti.

Yapılan detaylı incelemeler ve saha çalışmalarıyla şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Aynı yöntemle yeniden yankesicilik yapmaya çalışan C.Y.'yi takibe alan polis, şahsı otobüste suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli illerde benzer suçlardan arandığı tespit edildi.

6 kişiyi aynı yöntemle soyan ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA