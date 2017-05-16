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  4. 16 Mayıs 2017 11:55

Yatak odasına kamera takınca gerçeği öğrendi

Adana’da bir ev sahibi, 1.5 yıldır altın ve para çalınan yatak odasına gizli kamera takınca, hırsızın komşu kadın olduğunu ortaya çıkardı.

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Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Fatih K.’nin yatak odasından 1.5 yıldır 15 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Hırsızlıkla baş edemeyen Fatih K. yatak odasına gizli kamera taktı. Fatih K. eve gelip akşam görüntüleri izlediğinde bir kadının yatak odasına girerek elbise dolabından içinde para olan cüzdanı aldığını gördü. Görüntüyü kontrol ettiğinde kadının alt komşusu Dilek A. olduğunu tespit etti.
Fatih K., polise başvurmadan önce Dilek A.’nın eşini çağırıp zararının ödenmesini istedi. Fatih K., aradan zaman geçmesine rağmen zararının ödenmemesinden dolayı görüntüler ile polise başvurdu.

Polis ise Dilek A.’yı gözaltına aldı. Fatih K.’nin polise verdiği ifadesinde, Dilek A.’nın eve kahve içme bahanesiyle gelip mutfakta eşiyle kahve içerken telefonu çaldığını, konuşma bahanesiyle yatak odasına gidip burada telefonla konuşurken bir taraftan da hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca Fatih K., Dilek A. ve kardeşinin eve gelerek kendilerinin kapısını zorlayıp tehdit ve hakaret ettiğini de kaydetti. Dilek A.’ya hem tehdit ve hakaret hem de hırsızlıktan işlem yapıldı. Dilek A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

yatak odası , kamera , adana , hırsız