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  4. 22 Kasım 2018 19:49

Yatak odasında bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da Afganistan uyruklu bir kişi, kendisinden 10 yaş küçük eşini kıskandığı için bıçaklayarak öldürdü.

Yatak odasında bıçaklayarak öldürdü
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Isparta’da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı gerekçesiyle evde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu koca, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. kıskançlık krizine girerek 28 yaşındaki eşi F.G.’yi yaşadıkları evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezine giden koca, suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

 Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polisler, şahsı emniyette gözaltına aldı. Kocası tarafından bıçaklanan Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, halen gözaltında bulunan kocanın daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İHA

afganistan , yatak odası , ısparta
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