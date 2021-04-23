Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatak odasında uygunsuz halde yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz G. ile komşusu Kamil Çetin'i yatak odasında uygunsuz halde yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., gelinine ve Çetin'e ateş etti ardından da jandarmayı arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz G. ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Filiz G. ve Kamil Çetin'in cansız bedenleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Nurettin G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Nurettin G.'in savcılık ifadesinde olaya ilişkin “Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim, kapıyı çaldım. Kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeri girdiğimde sedirin altından 'Gelme, gelirsen vururum' diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim daha sonra gelin, üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim, gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.