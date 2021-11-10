Yatakta yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! Cezası belli oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini ve komşusunu tabanca ile vurarak öldüren zanlının cezası belli oldu.

Olay, 22 Nisan'da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz G. ile komşusu Kamil Ç.'i yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., gelini Filiz G. ve Kamil Ç.'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz G. ve Kamil Ç.'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin G., hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi.



Mahkeme sanık G.'i, Filiz G.'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Ç.'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.