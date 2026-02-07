Yatılı Kur'an kursundan kaçan kız çocuğu sağ salim bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde kaldığı yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Atakum ilçesinde Ü.B., yatılı olarak kaldığı kız Kur’an kursundan dün saat 03.00 sıralarında bir arkadaşının saati ve hırkasını alıp, ayrıldı. Sabah namazına kalkan görevliler, Ü.B.’nin yatağında olmadığını fark etmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Polis merkezine giden F.B., kızı için kayıp ihbarında bulundu.
Ü.B.’nin, dışarı çıktıktan sonra bir camiye gidip namaz kıldıktan sonra uyuyakaldığı, uyandıktan sonra ailesinin evinin olduğu İlkadım ilçesindeki Kadifekale Mahallesi’ne gittiği öğrenildi. Mahallede bulunan bir terzinin Ü.B.’yi dükkanın önünden geçerken görüp, ailesine bildirdiği ve bulunduğu belirtildi.
