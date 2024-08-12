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Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı

Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı
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Manisa'da, yavru kedileri fırça sapıyla öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, M.Ş. isimli şahsın 3 yavru kediyi fırça sapıyla vura vura öldürdüğü anlara ait görüntüler hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırmıştı. 

Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı.

Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., hayvanlara acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü.

Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan yurttaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.’yi gözaltına aldı.

M.Ş., daha sonra çıkartıldığı Salihli Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından “Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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