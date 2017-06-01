Yavru kedinin boğazını kesip atmışlar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yavru bir kedinin kafası kesilerek çöpe atılması bu kadarda olmaz dedirtti. Hayvanseverler insanlık dışı olan bu olayı yapanların bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.

Selçuk ilçesindeki İsabey Mahallesinde, ailesi ile birlikte yaşayan hayvansever Kahraman Karakoç, sokak kedilerine de bakmasıyla biliniyor. Kedilerin yiyecek ve bakımını ailesi ile birlikte gönüllü olarak üstlenen Karakoç, bakımını üstlendiği yavru kedilerden birinin eksik olduğunu görünce arama başlattı. Karakoç'un arama çalışmaları sırasında ise karşılaştığı insanlık dışı manzara bu kadarda olmaz dedirtti.

BOĞAZINI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Kediyi bulan Karakoç, yavrunun boğazı kesilerek çöp konteynerine atıldığını gördü. Karakoç, yetkililere çağır yaparak, "Her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde kedilerimizin yemeklerini verdik; fakat yaklaşık üç ay önce doğan minik kedimizi aralarında göremedik. Hep birlikte mahalle aralarında kedimizi aramaya başladık. Sonra çöp konteynerler içerisinde arama başladık ve o korkunç manzara ile karşılaştık. Minik kedinin boğazı kesilerek çöp konteynerine atılmıştı. Bu insanlık dışı bir olayı yapan her kimse mutlaka bulunmasını istiyoruz. Yetkililerin bu konuda harekete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan kedilere yuva olan 85 yaşındaki hayvansever yaşlı kadın ise, "Biz bu kedileri her şeyden önce bir can taşıdığı için, bizim gibilere muhtaç oldukları için bakıyoruz. Evlerinde besledikleri kedilerin yavrularına bakamadıkları için bazı vatandaşlar getirip bizim bahçemize bırakıyorlar. Belediyenin hayvan barınağına sadece köpek alınıyor, kediler kabul edilmiyor. Belediyeden kediler için ayrı bir barınak yapılmasını istedik; ama sonuç alamadık" diye konuştu