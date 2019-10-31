Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü !

İzmir'deki olay, dün saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü. O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor. Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor. Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor. Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.