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  4. 13 Temmuz 2019 15:52

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın trafiği !

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafikte yoğunluk oluştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yangın trafiği !
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Riva Bozhane, Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Çöp toplama kamyonu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İHA

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