Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesi veriyor

Kocaeli'nde meydana gelen korkunç kazada bir araç sürücüsü yaya geçidinden geçmekte olan genç kadına çarparak yaralanmasına yol açmıştı. Kaza sonrası yaralı kadını kucaklayıp aracına bindiren sürücü serbest bırakılırken, genç kadının ölüm kalım savaşı sürüyor....

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ekmek almak için dışarıya çıkan ve yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, 7 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Sürücünün olay yerinde sağlık ekiplerini beklemek yerine, yaralıyı kucaklayıp araca bindirmesine tepki gösteren yaralı kadının ablası, "Kardeşim çok ağır travma aldı. Kafatasında kırıklar var, kolu ve kalça kemiği kırık, parmağı kopuk, beyne kemik saplanmış durumda. Doktorlar 'Kesinlikle yerinden kımıldatılmaması gerekiyordu' diyor. Bu haldeyken nasıl kucağına alıp götürebiliyor, anlayamıyorum" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül B.'a (41), E.A. idaresindeki plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Songül B., sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Songül B.'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Olaydan sonra sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Songül B.'ın ailesi, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Söngül B. yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

"Yapılması gereken tek şey 112'yi aramaktı"

Songül B.'ın ablası Ş.B., kazanın oluş şekli ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kardeşinin ekmek almaya gittiği sırada yaya geçidinde kazanın yaşandığını belirten Ş.B., sürücünün yaralıyı yerinden oynatarak büyük bir hata yaptığını söyledi. Ş.B., "Kardeşim ekmek almaya gitmişti. Dönüşte yaya geçidinde sağını solunu kontrol ederek karşıya geçmeye başlıyor. O sırada hızla gelen araç kardeşime çarpıyor. Kardeşim yaklaşık 3 metre savruluyor. Sonrasında sürücü, kardeşimi kucağına alıp aracına bindiriyor. Oysa yapılması gereken tek şey 112'yi aramaktı. Kardeşim kanlar içerisindeyken araca bindirilmesi çok büyük bir hata. 112 yerine kardeşimi hiçbir donanımı olmayan bir polikliniğe götürüyor. Orada müdahale edilemiyor ve vakit kaybediliyor" dedi.

"Kafatasında kırıklar var, parmağı koptu"

Kardeşinin kafatasında, kolunda ve kalça kemiğinde kırıklar olduğunu ve parmağının koptuğunu ifade eden Ş.B., şunları kaydetti:

"Kardeşim çok ağır travma almıştı. Kafatasında kırıklar var, kolu ve kalça kemiği kırık, parmağı kopuk, beyne kemik saplanmış durumda. Doktorlar 'Kesinlikle yerinden kımıldatılmaması gerekiyordu' diyor. Bu haldeyken nasıl kucağına alıp götürebiliyor, anlayamıyorum. Doktorlar durumunun çok kritik olduğunu söylüyor. Entübe ve makineye bağlı. Umutlu konuşmuyorlar. Biz sadece adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz."

"Yaya geçidinde böyle bir dikkatsizlik kabul edilemez"

Kazanın yaya geçidinde yaşandığına da dikkati çeken Ş.B., "Bu olay yaya geçidinde oldu. Bu kadar ağır travmanın olması, aracın çok hızlı geldiğini gösteriyor. Ya telefonuna bakıyordu ya da ‘geçerim' diye düşündü. Yaya geçidinde böyle bir dikkatsizlik kabul edilemez. Adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, aile olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlunun gerekli cezayı almasını talep etti.

