Yayla evi kundaklandı: 3 ölü, 3 gözaltı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Evi kundakladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde yaşandı. A.A.’ya ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre A.A., G.A. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Trabzon Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır”

İHA/DHA