  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yayla evi kundaklandı: 3 ölü, 3 gözaltı

Yayla evi kundaklandı: 3 ölü, 3 gözaltı

Güncelleme:

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Evi kundakladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde yaşandı. A.A.’ya ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre A.A., G.A. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Trabzon Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır”

İHA/DHA

Etiketler trabzon yayla evi yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte polise saldırı anı kamerada Trafikte polise saldırı anı kamerada Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı açıklandı Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı En başarılı milletvekilleri anketi açıklandı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti
AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı AK Partili belediyenin önünde çiftçiye gözaltı İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella Wilma Elles adını değiştirdi, onun adı artık Mücella ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor ''Yerli Barbie'' Sakine teyzenin pespembe hayatı görenleri şaşırtıyor Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz