  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yayla'da cinayet: Ağabeyini korumak isterken...

Yayla'da cinayet: Ağabeyini korumak isterken...

Yayla'da cinayet: Ağabeyini korumak isterken...

Rize'nin Çayeli ilçesi Marbudam Yaylası’nda 31 yaşındaki Ayşe G., ağabeyinin tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çayeli'nin Marbudam Yaylası'nda meydana geldi. Adem G., borç- alacak nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem G. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Adem G.’i korumak isteyen Ayşe G., evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem G.’ye ateş etti. Ağır yaralanan G., yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler yayla cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni SEAT Ibiza iddialı fiyatıyla Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler
MetroPOLL ''sorumlu kim'' diye sordu, vatandaş ''hükümet'' dedi
Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Haklarınızı bilin! SGK merak edilen soruları açıkladı
Orman yangınlarında son durum: İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Listeye yeni iller eklendi... İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Oğulcan Çağlayan tatilde sevgilisini öpmelere doyamadı
Erdoğan'ın ''yok'' dediği THK'nın yangın söndürme uçaklarını CHP buldu
BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu açıklandı