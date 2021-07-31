Yayla'da cinayet: Ağabeyini korumak isterken...

Rize'nin Çayeli ilçesi Marbudam Yaylası’nda 31 yaşındaki Ayşe G., ağabeyinin tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çayeli'nin Marbudam Yaylası'nda meydana geldi. Adem G., borç- alacak nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem G. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Adem G.’i korumak isteyen Ayşe G., evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem G.’ye ateş etti. Ağır yaralanan G., yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.