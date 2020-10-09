Yazıklar olsun! Hastanedeki koronavirüs servisinde büyük rezalet!

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covid-19 servisinde görevli bir sağlık çalışanı hastalarla ilgilendiği sırada hastaneye giren hırsız, koridorda bir süre yürüdükten sonra etrafı kolaçan ederek dinlenme odasına girdi. Odada bulunan cep telefonunu çalan hırsız hızlıca hastaneden çıkarak kayıplara karıştı.

Dinlenmek için geldiğinde fark etti

Bir süre sonra dinlemek için odaya gelen sağlık çalışanı cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polisin hastanedeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





