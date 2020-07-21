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  4. 21 Temmuz 2020 15:03

Yeğenine cinsel istismarda bulunan sapık tarlada yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 14 yaşındaki kız yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan evli ve 2 çocuk babası T.K. (42), ayçiçeği tarlasında saklanırken yakalandı.

Yeğenine cinsel istismarda bulunan sapık tarlada yakalandı
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Olay, 25 Haziran günü Malkara ilçesinin Temdezli Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay başka bir kentte yaşayan kadın, kızı R.C.'yi de yanına alarak ağabeyi K.K.'yı ziyarete geldi. Anne bir süre kaldıktan sonra, R.C.'yi kaz çiftliğinde dayısının yanında bırakarak evine döndü. Yaklaşık bir hafta boyunca çiftlikte kalan R.C.'ye dayısı T.K., cinsel istismarda bulundu. Annesinin yanına dönen R.C., dayısının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kızının ifadeleri üzerine jandarmaya giden anne, şikayette bulundu.

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı, pedagog ve avukat eşliğinde R.C.'nin ifadesine başvurdu. R.C. ifadesinde, dayısı T.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kızın ifadelerine üzerine çiftliğe giden jandarma ekipleri, T.K.'yı bulamadı. 2 çocuğu ve eşini bırakan şüphelinin kaçtığını belirlendi. Jandarmanın her yerde aradığı T.K., 26 gün sonra, dün kırsal alanda ayçiçeği tarlasında saklanırken yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda soruşturması tamamlanan T.K., adliyeye sevk edildi.

DHA

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cinsel istismar , tekirdağ
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