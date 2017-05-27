Yeğenini önce dövdü, sonra polise teslim etti

Olay, Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir eğitim kurumunda çalışan 41 yaşındaki Huriye D., otomobilini park ederek işine gitti.

Bir süre sonra aynı mahalledeki bir kafede çalışan yeğeni H.H.A., halasına ait otomobili gizlice yedek anahtarıyla çalıştırıp arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Mesai bitimi iş yerinden çıkan Huriye D., otomobilini bıraktığı yerde göremeyince çalındığını düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polisle birlikte görüntülere bakan Huriye D., aracına binen kişinin yeğenine benzediğini söyleyerek, H.H.A'nın işyerine gitti.

Aracının yeğeninde olduğunu gören hala, çevredekilerin gözü önünde H.H.A'yı önce dövdü, ardından polis ekiplerine teslim etti. Neye uğradığını şaşıran H.H.A ise halasına dönerek, "Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım" dedi. Polislere dönerek yeğenini götürmelerini söyleyen Huriye D.., daha sonra çevredekilerin ara girmesiyle, şikayetçi olmadığını belirtip H.H.A'yı da yanına alarak ayrıldı.