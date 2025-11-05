  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yemek dağıtan Kızılay çalışanı silahla vuruldu

Yemek dağıtan Kızılay çalışanı silahla vuruldu

Yemek dağıtan Kızılay çalışanı silahla vuruldu
Güncelleme:

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı A.C., tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. A.C. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli A.C. (34) ile M.A.(28)  henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., ardından C.'nin yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren C.'nin yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan C., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, C.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. 

DHA

text-ad
Etiketler izmir yemek dağıtımı Kızılay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan rest! İtirafı ve Sergen Yalçın açıklaması olay oldu! Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı İki holdingin mal varlıklarına el konuldu İki holdingin mal varlıklarına el konuldu CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı CHP lideri Özel ''ilk kez benden duyacaksınız'' diyerek açıkladı Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Türkiye'de bulunan dudak uçuklatan yeni altın rezervi için resmi açıklama geldi Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Sadece 45 günde 7 kilo Güzel şarkıcı fazla kilolardan nasıl kurtulduğunu açıklayıp, tüyoyu verdi Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı! Emniyet açıkladı; trafikte ''koruyucu eldiven'' zorunluluğunda 2 araç kapsam dışı! Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Selahattin Demirtaş için dikkat çeken açıklama İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi ortaya çıktı New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi! New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı seçilip, Trump'a böyle seslendi!
100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! 100 yıl içinde haritadan silinecek şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları açıklandı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hareketli dakikalar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hareketli dakikalar 90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam 90'lara damga vuran güzel şarkıcıdan ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Böylesi ancak Türkiye'de olur! Mahkeme kararıyla komşusunun odasını dairesine kattı Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Unutulmaz yapımların efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı 32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak! 32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak! Türkiye'de en zehirli ölümcül yılan yeniden görüldü: Elleriyle yakalayıp doğaya saldı! Türkiye'de en zehirli ölümcül yılan yeniden görüldü: Elleriyle yakalayıp doğaya saldı! Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' Cem Küçük'ten Bahçeli'nin Demirtaş yorumuna ret: ''Siyasi açıdan doğru olmaz'' Beşiktaş'ın eski başkanıyla aşk yaşayan ünlü manken sosyal medyada aşka geldi Beşiktaş'ın eski başkanıyla aşk yaşayan ünlü manken sosyal medyada aşka geldi