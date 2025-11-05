Yemek dağıtan Kızılay çalışanı silahla vuruldu

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı A.C., tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. A.C. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli A.C. (34) ile M.A.(28) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., ardından C.'nin yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren C.'nin yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan C., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, C.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA